Teddy Riner se livre sur ses enfants : "Sans eux, je ne sais pas si je serais encore dans le judo"

N'hésitant pas à partager des moments de complicité avec Eden et Isis, le natif de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) essaye de leur inculquer la passion du sport. "Dès que nous pouvons pratiquer une activité sportive ensemble, nous le faisons. En vacances, nous roulons à vélo, utilisons des trottinettes. (...) Mon univers se compose comme ça. Chaque temps libre est consacré au sport, donc à l'amusement. Voilà ma manière de partager des moments avec mon fils et ma fille", synthétise-t-il. Un papa en or qui compte bien remporter une nouvelle médaille olympique dans son pays et dans sa ville en 2024 !

Retrouvez l'interview de Teddy Riner en intégralité sur le site de L'Équipe.