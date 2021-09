Teddy Riner, Estelle Mossely et Tony Yoka... Tous élégants à l'Élysée avec Emmanuel Macron

Le poids lourd n'était pas le seul invité de marque de l'Élysée. Les basketteurs Nicolas Tatum et Rudy Gobert, médaillés d'argent en basketball avec l'équipe de France, ainsi que Luka Karabatic et ses copains champions olympiques de handball ont aussi reçu leurs insignes. Ils ont été chaleureusement applaudis par d'anciennes gloires du sport français, comme l'ex-athlète Marie-José Pérec (championne olympique du 400 et du 200 mètres aux Jeux de Barcelone et d'Atlanta, en 1992 et 1996), les époux boxeurs Tony Yoka et Estelle Mossely (médaillés aux Jeux de Rio en 2016), l'ancien boxeur Brahim Asloum ou encore l'ex-judoka Djamel Bouras.

L'euphorie des JO de Tokyo passée, Emmanuel Macron pense déjà à ceux de Paris, en 2024. "Le succès des Jeux ce sera le succès de nos sportifs car ça marche comme ça, a-t-il insisté avant de décorer ses convives. On doit faire beaucoup plus, parce que ce sont nos Jeux, à la maison, on est attendu."

L'objectif est clair : classer la France dans le top 5 des nations les plus médaillés, et faire nettement mieux que les 33 médailles (10 en or, 12 en argent et 11 en bronze) remportées à Tokyo !