Jeux Olympiques 2021 : Bilan mitigé des athlètes français, Anne Hidalgo prend le relais de Paris 2024

À domicile, l'équipe olympique de France aura certainement à coeur de faire mieux que cette année. À Tokyo, notre délégation a remporté 33 médailles, dont 10 en or, 12 en argent et 13 en bronze. Elle se classe ainsi 8e des nations les plus titrées, loin devant le trio de tête composé par les États-Unis (113 médailles dont 39 en or), la Chine (88 médailles dont 38 en or) et le Japon (58 médailles dont 27 en or).

Cette année, la France s'est notamment distinguée au handball avec une médaille d'or, au basket avec l'argent (gagné après une défaite en finale face aux États-Unis) et au judo, où l'équipe mixte a été sacrée championne olympique. Grosse désillusion au football, où les Bleus menés par André-Pierre Gignac ont été sortis dès le premier tour, avec une défaite 4 à 0 contre le Japon.

La France reste malgré tout la 5e nation la plus récompensée dans l'histoire des Jeux Olympiques, avec un total de 888 médailles.

Côté sanitaire, les Jeux de Tokyo resteront une satisfaction. Malgré la crainte liée à la pandémie de Covid-19 et ses variants, les chiffres de contamination observés au sein de la bulle olympique (0,02% de cas positifs en moyenne chaque jour) ont montré que les mesures prises avaient effectivement empêché tout foyer de contamination au sein du Village.

Le Japon n'en a pas tout a fait terminé avec le sport. Tokyo accueillera les Jeux paralympiques entre le 24 août et le 5 septembre 2021.