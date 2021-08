Teddy Riner et son pactole des JO : il dévoile ce qu'il va faire de l'argent des primes

Les Jeux Olympiques de Tokyo ont commencé le 23 juillet dernier et pris fin ce dimanche 8 août. La France a terminé 8e au classement des nations les plus titrées, avec 33 médailles (10 en or, 12 en argent et 11 en bronze). Les États-Unis avec 113 médailles dont 39 en or, la Chine avec 88 médailles dont 38 en or et le Japon, pays hôte, avec 58 médailles dont 27 en or, forment le podium.

Teddy Riner s'était méticuleusement préparé pour cette échéance, en s'envolant pour la Guadeloupe avec sa famille. Le judoka s'est secrètement remis d'une blessure et avait perdu près de 30 kilos grâce à un régime spécifique. Il a célébré ses nouveaux titres olympiques et son retour en France par un bain de foule au Trocadéro, à Paris. Sa compagne Luthna Plocus et son père Moïse Riner étaient également présents.