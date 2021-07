Teddy Riner, aminci de 27 kilos : sa femme balance sur ses excès alimentaires

A 32 ans, Teddy Riner va-t-il offrir à la France une nouvelle médaille d'or au JO de Tokyo ? Le judoka, déjà récompensé de plusieurs breloques aux Jeux de Pékin, Londres et Rio, s'est longuement préparé pour cela et ce en dépit de plusieurs "bobos" au corps comme le relate Le Parisien. Mais, surtout, il a perdu beaucoup de poids pour la compétition, luttant notamment contre sa gourmandise.

Pour son retour aux JO, Teddy Riner affiche donc un nouveau corps aminci d'environ 27 kilos ! Comme le raconte Le Parisien dans son édition du 29 juillet, lors de sa dernière pesée le sportif affichait 138,5 kilos sur la balance, "loin, très loin des 166 kilos affichés en novembre 2018, lors de sa reprise après un an de pause". Une stabilisation qui rassure ses entraîneurs, lesquels évoquent volontiers les "excès" du judoka avec la nourriture. Ainsi, en février 2020, lors de sa défaite au tournoi de Paris, il pesait alors 152 kilos et cela avait sonné comme "un électrochoc" car il était "lent, mou, bedonnant dans son kimono", tacle son coach Laurent Calleja. Pour remédier à cela, il a bénéficié de repas préparés par un chef et livrés deux fois par semaine.

Teddy Riner ne cache pas être un gourmand, surtout côté sucreries, étant par exemple accro aux bonbons considérés comme de véritables "doudous" pour le célèbre sportif ! "Mais pas que, il y a aussi les gâteaux, les crêpes, tout ce qui est sucré", balance sa femme Luthna. Et celle-ci d'ajouter : "Lorsqu'on part en vacances en Guadeloupe, c'est le feu, on mange bien mais ce n'est pas très light. Et quand il n'a pas d'objectif, côté nourriture, Teddy a du mal à dire non. Je l'ai déjà vu prendre 3 ou 3 kilos en un week-end, ça parait complètement dingue." Si Teddy Riner joue dans la seule catégorie où il n'a pas l'obligation de faire attention à son poids, "il voit bien que ce n'est pas la même personne à 130 qu'à 150 kilos", ne manque pas de préciser son épouse. D'ailleurs, le sportif est surveillé par un tandem de professionnels pour gérer et maintenir sa préparation physique et alimentaire.

Teddy Riner entrera officiellement dans la compétition dans la nuit du 29 au 30 juillet 2021.