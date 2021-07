Teddy Riner démotivé avant les JO de Tokyo : l'argument imparable de sa compagne pour le booster

Il est l'un des athlètes français les plus attendus pour ces Jeux Olympiques de Tokyo, mais il a bien failli renoncer. Ce vendredi 23 juillet 2021, Teddy Riner célèbrera lui aussi l'ouverture de ces JO tant attendus, qui auraient dû se tenir l'an dernier, avant d'être reportés à cause de la pandémie. En mars 2020, lorsque le Comité International Olympique (CIO) a annoncé ce report, le judoka aurait pu renoncer tant cette décision a eu un impact sur sa préparation physique et mentale.

Dans le documentaire Teddy Riner, la quête, diffusé jeudi soir sur France 2, l'athlète de 32 ans a laissé voir les hauts et les bas de son entraînement sur plusieurs mois. Sa compagne Luthna Plocus est alors revenue sur la réaction de sa moitié au moment où les Jeux Olympiques étaient encore entre parenthèses : "On a abordé le sujet une fois à table. Il m'a dit : 'Je suis prêt, j'ai envie d'y aller maintenant. Si c'est reporté fin d'année pourquoi pas, si c'est plus loin, je ne pense pas que je vais y aller.' Je me dis waouh, il me dit qu'il ne va pas aux Jeux, qu'est-ce qui se passe ?"

Finalement, Luthna Plocus a trouvé un argument imparable pour motiver son compagnon, avec qui elle a deux enfants : un garçon prénommé Eden (6 ans) et une petite fille baptisée Isis (2 ans), que Teddy Riner a longtemps attendue, au point de "tanner" sa compagne. "Je me suis contentée de lui dire qu'Isis ne l'avait pas vu aux Jeux. Ta petite chérie là, que tu câlines à longueur de journée... On t'a tous vu aux Jeux et elle n'a pas eu l'occasion de voir, ni d'avoir sa petite médaille. Il n'a rien dit et il a souri. Le lendemain il s'était remotivé, il était parti, et deux jours après on nous disait que c'était décalé en 2021 et il m'a dit : 'Bien sûr que j'y vais !'"