Teddy Riner blessé dans le plus grand secret : "J'ai porté une attelle, suivi un traitement, une rééducation"

Il a su rebondir alors que ce n'était pas gagné d'avance ! Parti suivre un stage intensif au Maroc en février 2021, Teddy Riner en est revenu blessé ! Ce qui ne devait être qu'une simple série d'entraînements a finalement mal tourné. Lors d'un combat, le quadruple champion du monde perd l'équilibre face à son adversaire et tombe violemment sur son genou droit. "J'en ai voulu à mes entraîneurs. J'étais fatigué, trois randoris auraient suffi", explique le sportif de 32 ans dans les pages de Paris Match paru ce jeudi 22 juillet. Au grand dam du judoka et de ses coachs, Franck Chambily et Laurent Calleja, le verdict est sans appel : le ligament extérieur est déchiré. Pour espérer une guérison rapide, Teddy Riner doit faire une croix sur les tatamis durant deux mois.

Mais mental de vainqueur oblige, le papa d'Isis et d'Eden (2 ans et demi et 7 ans), relativise et garde les yeux fixés sur son objectif : rapporter la médaille d'or lors de ses J.O ! "J'ai porté une attelle, suivi le traitement et la rééducation à la lettre. Il était hors de question que je renonce aux Jeux", a-t-il confié à Paris Match.