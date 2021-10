Teddy Riner avec sa compagne Luthna et les enfants : vacances de rêves en famille sous les cocotiers

Après un été dorée avec l'équipe de France de judo, Teddy Riner a bien mérité de belles vacances en famille ! Considéré comme l'un des plus grands judokas de tous les temps, le sportif français de 32 ans avait pourtant mal débuté ses Jeux olympiques en terminant troisième en individuel. Tout cela a vite été oublié après la performance exceptionnelle en équipes. Revenu double médaillée, celui qui a touché une belle petite somme cet été a donc décidé de prendre quelques jours de repos.

Sur son compte Instagram, le colosse au grand coeur a partagé à ses 615 000 abonnés des photos de ses magnifiques vacances en famille, aux côtés de sa femme Luthna et de ses deux enfants, Eden (né en avril 2014) et Isis (née en octobre 2018). À en croire les photos postées hier par Teddy Riner, ce moment de repos en famille s'est avéré plutôt sympathique. "Vacances en famille, tout ce dont nous avions besoin après #Tokyo2020. C'était important de recharger les batteries", écrit-il en commentaire. Sur les photos on peut le voir tout sourire en train de prendre un selfie sur la plage aux côtés des siens.

Très proche de ses enfants, l'élégant Teddy Riner a également posté de beaux moments de complicité à la plage, sur une grande balançoire ou pendant un coucher de soleil. Il a également dévoilé une vidéo toute mignonne où on peut le voir nourrir des tortues de mer avec ses enfants, visiblement impressionnés de la rencontre avec ces animaux marins.