Renaud Lavillenie difficile à vivre avant les JO : confidences de sa femme Anaïs

Il restera comme l'un des plus grands athlètes français de tous les temps. Renaud Lavillenie, 34 ans, a dominé de la tête et des épaules le saut à la perche pendant plusieurs années. Champion olympique à Londres en 2012 et médaillé d'argent à Rio en 2016, le français va essayer de remporter une troisième médaille olympique, même si la concurrence sera rude. Modèle de professionnalisme, celui qui est installé à Clermont-Ferrand vit depuis 2007 avec l'ancienne perchiste, Anaïs Lavillenie.

La semaine qui précède son départ pour un grand championnat, il est dur à vivre

Mariés en septembre 2018, les deux tourtereaux ont une fille, Iris, née en juillet 2017. Filant le parfait amour avec l'athlète depuis des années, la belle brune de 32 ans s'est confiée sur leur relation pour Le Parisien. Elle a notamment évoqué la préparation avant les grandes compétitions et le moins que l'on puisse dire, c'est que Renaud Lavillenie n'est pas toujours simple à vivre. Anaïs le qualifie même de "chiant" sur le ton de l'humour. "La semaine qui précède son départ pour un grand championnat, il est dur à vivre. Il est plus irritable, il est déjà dans sa bulle, concentré sur son objectif", détaille-t-elle.

Dans ces moments-là, celle qui a également été perchiste à un bon niveau essaye d'apaiser son compagnon. "Je peux savoir ce qu'il ressent niveau sensations, je comprends ce que c'est de préparer une échéance importante, c'est un plus de partager ça. Avant qu'il parte faire un championnat, encore plus là en raison de sa blessure, je suis aux petits soins, je fais tout pour qu'il récupère", assure celle qui l'a réconforté après la désillusion des Jeux de Rio.

Désormais papa d'une petite Iris, cette arrivée a changé la vie du champion. "Ça lui permet de relativiser. Avant, la perche et la compétition, c'était sa priorité, ça ne l'est plus. Il a changé d'état d'esprit", indique Anaïs.