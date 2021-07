Renaud Lavillenie papa : sa fille Iris a changé sa vie, confidences de son épouse

Sa fille a tout fait basculer ! Renaud Lavillenie, perchiste de 34 ans originaire d'Auvergne, débarque ce jeudi 22 juillet à Tokyo. Après des Jeux Olympiques repoussés, le sportif n'a pas pu patienter et a effectué un saut à la perche durant son entraînement et cela, dix jours seulement après s'être remis d'une vilaine entorse. La guérison a donc été rapide et le timing est parfait, puisque l'Auvergnat sera prêt pour les qualifications des J.O, comme il l'a annoncé sur Twitter ! "Avant, quand j'avais une déception, je pouvais rester des jours sans desserrer les dents", confie-t-il à Paris Match, expliquant que la naissance de sa fille Iris, 4 ans, a complètement changé sa manière de voir la vie.

Un changement ressenti par son épouse, ancienne perchiste professionnelle, Anaïs Poumarat : "Depuis la naissance d'Iris, il a mûri. Il s'est ouvert aux autres. Il a découvert qu'il y avait autre chose que la perche dans la vie. Les bonheurs simples lui font du bien".