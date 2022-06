Nolwenn Leroy et Arnaud Clément : Le couple complice à Roland-Garros, chic en chemises blanches

Pour assister à l'énième tour de force de Rafael Nadal ce dimanche 5 juin, sur le court central de Roland-Garros, sa "seconde maison", les people ont naturellement fait le déplacement en nombre. Pendant que l'Espagnol venait à bout assez facilement de la surprise de la quinzaine parisienne, le Norvégien Casper Ruud, qui s'est incliné en trois sets et moins de 2h30 de jeu, en tribunes l'attention des photographes s'est portée tout particulièrement sur Nolwenn Leroy et son compagnon Arnaud Clément.

Rare apparition du couple, qui se montre presque tous les ans à Roland-Garros. Pour l'occasion, la chanteuse et maman du petit Marin, avait opté pour une chemise blanche. Un look simple, chic et efficace, qui a fait son effet. Protégée derrière ses lunettes de soleil, Nolwenn Leroy affichait un large sourire alors qu'elle partageait un moment de complicité avec le père de son fils. Dans les tribunes, l'ex-joueur de tennis français et sa compagne, ensemble depuis 2008, semblaient très amoureux.

Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal, lookés et complices

Ils n'étaient bien sûr pas les seuls à s'être pressés à Roland-Garros en ce jour tant attendu de finales. Ainsi, on a pu voir d'autres célébrités venues en couple elles-aussi. Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal qui ne s'affichent que rarement étaient réunis pour cette après-midi ensoleillée et sportive. La mère de Ben, Alice et Jo Attal arborait un look stylé et décontracté, avec une casquette Nike. Denis Brogniart était accompagné de son épouse Hortense quand Gilles Lellouche a préféré la compagnie de sa fille Ava – fruit de ses amours passés avec Melanie Doutey – et de son meilleur ami Guillaume Canet. Nicolas Duvauchelle, dont la fille Bonnie a bien grandi, a lui aussi été photographié câlin avec sa jeune compagne Chloé Roy, en tribunes.

Patrick Bruel et son fils Léon

Étaient aussi présents, ce dimanche 5 juin, jour de clôture de cette compétition de Roland-Garros, Anne Roumanoff et l'une de ses filles, Marco Verratti et son épouse Jessica, Cyril Hanouna, Pascal Obispo ou encore Patrick Bruel. Le chanteur était accompagné de son fils Léon.