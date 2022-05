Marina Foïs avec son fils, Nicolas Duvauchelle avec sa jeune compagne : les stars au Parc pour le match du PSG

Les supporters parisiens sont certainement déçus de la saison très moyenne de leur club, mais cela n'empêche toujours pas les stars de se déplacer au Parc des Princes toujours plus nombreuses. Les stars du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar en tête, continuent de fasciner les people et même pour un match contre la modeste équipe de Troyes, il y avait du beau monde en tribune. Si le PSG n'a pas réussi à se défaire d'un adversaire à sa portée, le club parisien est déjà champion depuis plusieurs semaines et les matchs manquent légèrement d'intérêt.

Pas de quoi freiner un inconditionnel du Parc comme Nicolas Duvauchelle. L'acteur français de 42 ans a toujours revendiqué son amour pour le club de la capitale et malgré la saison en demi-teinte, il était en tribunes hier soir, au côté de sa compagne, la sublime Chloé Roy. La jeune mannequin de 26 ans est en couple depuis avril 2019 avec l'acteur et tout semble parfaitement se passer entre eux. Les amoureux étaient venus avec une autre actrice très célèbre, Marina Foïs. L'ancienne membre des Robins des Bois aime le foot et elle avait décidé d'emmener son fils, George, qu'elle a eu avec le réalisateur Éric Lartigau.

La nouvelle génération d'acteurs bien représentée

Juste devant les deux stars, la génération montante du cinéma français était également bien représentée puisque le César du meilleur espoir masculin en 2022, Benjamin Voisin, était dans les gradins pour voir le match. Il était accompagné d'un autre acteur talentueux, Sami Outalbali, que l'on a pu voir dans la série à succès Sex Education avec Emma MacKey. Comme souvent, l'ancien Président de la République, Nicolas Sarkozy, avait fait le déplacement pour cet avant-dernier match au Parc des Princes. L'humoriste Kyan Khojandi et l'ancien joueur du PSG Daniel Bravo complètent ce plateau de stars en tribunes (toutes les photos sont à retrouver dans le diaporama).

Malgré le match nul à domicile, une fois de plus le spectacle était autant sur le terrain qu'en tribunes hier à Paris !