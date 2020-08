Nicolas Duvauchelle en couple : photo de sa chérie, son identité dévoilée

Nicolas Duvauchelle est un homme amoureux et il veut que ça se sache ! Samedi 22 août 2020, il a révélé l'identité de celle qui fait désormais battre son coeur. L'acteur de Polisse, Dalida ou encore Balle perdue partage sa vie avec une certaine Chloé.

"Joyeux Anniversaire à toi mon amour @royengold. Vive l'amour, vive la liberté, vive la vie", a écrit Nicolas Duvauchelle en légende d'une photo de son amoureuse. L'acteur, aujourd'hui âgé de 40 ans, partage sa vie depuis l'an dernier avec une jolie blonde dont on découvre aujourd'hui qu'elle s'appelle Chloé Roy. Elle n'est âgée que de 25 ans, est originaire du Morbihan et a étudié la sociologie et l'anthropologie à Rennes. Son profil Instagram - sur lequel on peut voir une photo d'elle et de son amoureux, à Ramatuelle - indique de son côté qu'elle a obtenu une licence en psychologie et qu'elle est représentée par l'agence de mannequins New Wave Management.

Nicolas Duvauchelle a emmené son amoureuse en escapade pour son anniversaire. Dans la story de son compte, il a partagé des photos et vidéos d'un dîner face à l'eau - avec le portable posé sur la table pour suivre la finale de la Ligue des Champions - au restaurant de l'Hôtel de L'Océan, au Croisic (Loire-Atlantique). Quelques heures plus tard, c'est sur le compte de Chloé Roy que l'on pouvait suivre leurs traces puisqu'elle dévoilait une photo d'elle, en peignoir, à l'Hôtel Barrière Le Royal de La Baule.

Pour rappel, Nicolas Duvauchelle est le papa de trois enfants : Bonnie (née en 2005 de son histoire avec Ludivine Sagnier), Romy (née en 2012 de sa relation avec Laura Isaaz) et, enfin, Andrea (né en 2017, de son histoire avec Anouchka Alsif).