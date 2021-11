Eric Lartigau : Mort de sa soeur à 54 ans, son ex Marina Foïs lui témoigne son soutien

Touché par cet adieu, Eric Lartigau a simplement légendé : "Ma soeur, mon ange". Toujours sur Instagram, le réalisateur de La Famille Bélier, papa de Lazare et Georges (16 et 13 ans, qu'il a eu avec l'actrice Marina Foïs) a partagé un cliché de sa soeur adorée, souriante et pleine de vie.

Dans l'espace commentaires, acteurs, réalisateurs et fans ont dit leurs condoléances. Marina Foïs a commenté la photo de son ex-belle-soeur par un simple coeur noir, qui en dit long sur son chagrin, elle qui a perdu son frère dans un accident d'avion. "La plus belle", "pensée", "radieuse", peut-on lire sous cette photo souvenir.