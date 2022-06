Alice Attal : La fille de Charlotte Gainsbourg dévoile son nouveau tatouage et prend une décision radicale

Les enfants de Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal forment un clan soudé, où chacun garde ses libertés et son indépendance. Il y a quelques semaines, l'actrice et chanteuse a embarqué les deux dernières de la tribu pour une virée entre filles à Rome en Italie. Un séjour que les deux soeurs semblent avoir largement apprécié à en croire les publications que l'aînée a partagé tout du long. Alice a dévoilé les coulisses de la virée italienne dont elle a profité avec sa mère et sa petite soeur et la complicité était bel et bien au rendez-vous entre elles. Avec environ 10 ans d'écart, Jo et Alice semblent pourtant avoir plus d'un point commun.