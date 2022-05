Charlotte Gainsbourg : Sa fille Jo, complice et tendre avec son père Yvan Attal, rare cliché dévoilé !

Charlotte Gainsbourg s'est offert des vacances inoubliables avec ses filles, Alice Attal 19 ans et Jo Attal, 10 ans. Après Rome et Abu Dhabi, l'actrice française et son clan est finalement de retour. Très active sur les réseaux sociaux, la comédienne de 50 ans partage néanmoins peu de contenu sur sa famille, et d'autant moins sur son compagnon Yvan Attal. Et ce jeudi 11 mai, exception faite, celle que l'on retrouve actuellement à l'affiche de la saison 2 de la série En Thérapie, sur Arte, a offert à ses abonnés un rare cliché du comédien et réalisateur en compagnie de leur petite dernière Jo.

Si Ben Attal, 24 ans, et Alice semblent avoir bien pris l'ADN du clan Gainsbourg, la petite fille de 10 ans, elle, est le parfait sosie de son père. "Father and daughter", écrit très sobrement Charlotte Gainsbourg en légende d'un superbe cliché en noir et blanc, où l'on peut voir Jo Attal déposer un baiser sur la joue de son illustre père. Un moment de complicité immortalisé par Charlotte Gainsbourg qui devrait attendrir ses nombreux abonnés sur Instagram (voir le diaporama).

Détruite par le départ de ses aînés

Charlotte Gainbourg, comme d'autres nombreuses mères, a eu bien du mal à voir partir ses deux aînés du nid familial. Maman de trois enfants, elle s'est ainsi récemment livrée sur la question. "Ma fille du milieu est en train de partir. Enfin, elle est partie, revenue... Le départ des enfants, c'est un truc dont on ne parle pas beaucoup. Ma soeur Kate m'avait dit, quand son fils a quitté la maison, qu'on nous préparait à être enceinte, à devenir mère, à affronter l'adolescence de nos enfants, mais pas au départ de ceux-ci", a-t-elle ainsi confié à nos confrères du journal Le Parisien, détruite par leur départ.