Charlotte Gainsbourg en vacances : sa fille Jo, 10 ans, sosie de son père Yvan Attal, s'éclate avec sa soeur Alice !

Yvan et Ben Attal sont restés à Paris

Pendant que le jeune comédien Ben Attal, resté à Paris, se prête au jeu de mannequin en prenant la pose pour GQ toujours plus à l'aise, à en croire le contenu partagé sur son compte Instagram, sa soeur Alice n'a rien à lui envier. Sur ses photos d'Oman, pays par lequel elles semblent être toutes les trois passées juste avant Abu Dhabi, elle dévoile sa silhouette galbée et ses jambes sans fin, au bord de la mer quand ce n'est pas auprès de la piscine de leur hôtel, un petit coin de paradis visiblement. Enfin, Charlotte Gainsbourg et ses filles ont profité de leur séjour dans la capitale des Emirats pour se rendre au concert de Maroon 5. Et à en croire leurs story respectives, mère et fille ont apprécié le show et ont même donné de la voix !