Charlotte Gainsbourg en maillot de bain : une "hot mamma" au top avec sa fille Alice !

Une chose est sûre : elles s'aiment à l'italienne ! Depuis quelques jours, Charlotte Gainsbourg visite le pays de la botte en compagnie de ses deux filles Alice, 20 ans et Jo, 11 ans. Ayant traversé les frontières pour assister à l'exposition LOVOTIC, à Rome, le trio a finalement pris l'avion pour s'éloigner un peu de la culture... et profiter des plages paradisiaques d'une destination pour l'instant inconnue. Sur son compte Instagram officiel, la comédienne et chanteuse a partagé quelques clichés pris depuis les airs, puis a dévoilé des images de ces moments de détente absolue en famille.

Charlotte Gainsbourg n'est pas la seule à faire profiter la planète de ses voyages. Sa grande fille Alice a elle aussi publié une photographie capturée au bord de l'eau azur, sur laquelle on aperçoit ses jambes parfaites ainsi que sa maman en maillot de bain en arrière-plan. "Hot mamma", écrit-elle, complice. Quant aux hommes de la famille, difficile de savoir pourquoi ils ont été exclus de ces vacances entres filles. Le réalisateur Yvan Attal et son fils Ben sont peut-être en train de travailler sur un projet commun, concocté pour le cinéma, comme ils aiment à le faire depuis des années...

C'est un repos bien mérité pour Charlotte Gainsbourg, qui n'a pas eu beaucoup de temps pour respirer ces derniers temps. Actuellement à l'affiche de la série En Thérapie, dans laquelle elle donne la réplique à Frédéric Pierrot, la comédienne de 50 ans sera très prochainement de retour sur grand écran. Elle est l'héroïne, avec Emmanuelle Béart, du film Les passagers de la nuit de Mikhaël Hers, qui sort en salles obscures le mercredi 4 mai 2022. Elle a également tourné dans plusieurs projets qui s'apprêtent à voir le jour, dont The Pale blue eye, une production Netflix, ou encore Sundown et la nouvelle comédie de Dany Boon La vie pour de vrai. Sachant qu'elle va devoir assurer la promotion de chacune de ces aventures... elle a bien mérité une petite pause au soleil !