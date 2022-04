Diaporama : Charlotte Gainsbourg en maillot de bain : une "hot mamma" au top avec sa fille Alice !

Charlotte Gainsbourg en backstage de l'émission "On Est En Direct" (OEED), à Paris. © Jack Tribeca/Bestimage

Alice, Ben et Joe Attal (les enfants de Charlotte Gainsbourg) - Montée des marches du film "Jane par Charlotte" lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 7 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

Charlotte Gainsbourg et son compagnon Yvan Attal - Première de "Les Choses Humaines" au 78e Festival International du Film de Venise (Mostra), le 9 septembre 2021.

Alice Attal et son petit-ami River sur Instagram, juin 2021.

10 / 14

Charlotte Gainsbourg, Mikhael Hers et Emmanuelle Béart - Photocall du film "Les passagers de la nuit" lors de la 72e édition du festival international du film de Berlin (La Berlinale 2022), le 13 février 2022. © Future-Image via Zuma Press/Bestimage