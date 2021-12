Yvan Attal et son fils Ben, des copies conformes : une archive dévoilée dans C à Vous

C'est en famille qu'ils ont réalisé et tourné le film d'Yvan Attal, Les choses humaines (au cinéma le 1er décembre) et c'est en famille qu'ils sont venus en parler. Charlotte Gainsbourg, son mari Yvan Attal et leur fils Ben Attal étaient les invités de C à Vous, le 30 novembre. Sur le plateau, le couple a fait l'éloge de leur aîné, qui a le premier rôle dans ce long-métrage qui traite d'une affaire de viol. Comme à son habitude, Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe ont ressorti des images d'archives des invités.

Yvan Attal a pu revoir sa toute première apparition au cinéma datant de 1988 dans un docu-fiction d'Elie Chouraqui, La Marche du siècle. Dans un premier temps gêné par son apparence juvénile et son look d'une autre époque, le réalisateur s'en est ensuite amusé. "C'est surtout la tête de votre fils quand il voit les images", a lancé alors la journaliste Eva Roque, dans un fou rire. "C'est les mêmes quoi !", a déclaré la présentatrice. "On a le même nez en fait", a remarqué Yvan Attal. "Ouais, c'est ça", a murmuré Ben Attal, qui a découvert les premiers pas de son père au cinéma pour la première fois et semblait frappé par leur ressemblance.

"Mais à chaque fois, vous me faîtes le coup. Vous me ressortez des images un peu...", s'est agacé Yvan Attal. "Oui mais il y en a toujours encore", a répondu Pierre Lescure. "On n'est jamais à court. C'est une source inépuisable les archives d'Yvan", a rétorqué l'animatrice.

Très taciturne pendant l'interview, Ben Attal a eu droit à des compliments de la part de ses parents, très fiers de lui. "Je l'ai vu avoir envie de plaire à son père : il ne baissait jamais les bras durant le tournage, il a joué du piano pendant 4 mois alors qu'il m'a fait chier pour arrêter et c'était bluffant. Il ne s'est jamais démonté sous les indications de son père, il était très soucieux de bien faire", a révélé la maman de Joe et Alice (10 et 19 ans).

Quant à Yvan Attal, qui a eu son fils sous sa direction pour la quatrième fois, il a dit de lui qu'il était "extraordinaire" et très impliqué dans son travail.