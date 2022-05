Nolwenn Leroy maman heureuse : tendre (et rare) photo avec son fils Marin

Dimanche 29 mai, les mamans étaient à l'honneur ! Sur les réseaux sociaux, de nombreuses stars ont partagé de belles photos avec leurs enfants pour l'occasion, à l'instar de la chanteuse Nolwenn Leroy. A 39 ans, l'ancienne gagnante de la Star Academy est l'heureuse mère d'un petit garçon prénommé Marin.

Sur Instagram, la star a donc célébré cette journée particulière en postant un rare cliché d'elle, souriante au soleil, son fils Marin allongé sur elle mais le visage tourné, de sorte à ce qu'on ne puisse pas le reconnaitre, histoire de préserver un peu son intimité. En légende, Nolwenn Leroy écrit : "Le grand amour. #happymothersday." Une publication également partagée en story. Sous le charme, ses abonnés ont écrit de nombreux messages et on a d'ailleurs pu voir quelques mots signés de Bernard Montiel, Anne Sila ou encore Caroline Costa... Pour rappel, la chanteuse est devenue maman en juillet 2017. Un petit garçon qui est le fruit de son histoire d'amour avec l'ancien joueur de tennis Arnaud Clément, avec lequel elle est en couple depuis 2008.

Nolwenn Leroy, que le grand public a pu voir lors de la dernière saison de l'émission The Voice sur TF1, apprécie aujourd'hui pleinement son rôle de maman après avoir été "saisie d'angoisse" avant la naissance de Marin. La star, qui n'a pas de nounou et doit donc jongler entre sa vie de mère de famille et son métier de chanteuse, ne ferme d'ailleurs pas la porte à un deuxième enfant ! Interrogée en mars dernier dans l'émission Les Maternelles sur France 2, elle avait déclaré : "J'ai adoré avoir une petite soeur donc j'aimerais bien offrir ça à mon fils, même s'il y a des frères et soeurs qui ne se supportent pas, ce n'est pas un drame non plus. Et il y a des enfants uniques qui sont super heureux." Reste à savoir si le projet est en cours, Nolwenn Leroy allant fêter ses 40 ans en septembre prochain, rendant une grossesse un peu plus difficile à vivre.

Pour l'heure, la star est surtout concentrée sur une chose : poursuivre la promotion de son dernier album intitulé La Cavale.