Lara Fabian, maman émue de Lou : piercing et cheveux rouges, à 14 ans, elle a bien grandi !

La Fête des Mères a eu lieu dimanche 29 mai et nombreuses sont les mamans à avoir été gâtées par leurs enfants pour cette journée remplie d'amour. Ce n'est pas la chanteuse Lara Fabian qui dira le contraire, elle qui aime par dessus tout cette casquette depuis qu'elle a donné naissance à sa fille Lou, en novembre 2007 ; le papa est son ex-compagnon Gérard Pullicino.

Sur son compte Instagram suivi par près de 500 000 fans, Lara Fabian (52 ans) a partagé un selfie d'elle en compagnie de sa discrète fille Lou, ajoutant avec émotion un petit message en légende : "Si fière d'être ta maman, tu es l'unique réponse à toutes mes prières, la lumière de ma vie... Lou." De tendres mots qui en disent long sur la joie que ressent l'interprète des tubes Tu es mon autre, Je t'aime ou encore Immortelle au fait d'être devenue mère de famille. On peut au passage découvrir à quel point Lou a grandi ! Devenue adolescente, elle affiche un piercing au nez, un peu de maquillage autour de ses beaux yeux bleus et des cheveux colorés en rouge. Un look validé par sa célèbre maman ?

Lou, qui est désormais en grande partie élevée au Québec par son beau-père Gabriel Di Giorgio - le jeune mari de Lara Fabian -, est une enfant bien dans sa vie et dans ses baskets. La chanteuse a plusieurs fois eu l'occasion de l'évoquer dans des interviews. On sait par exemple que la demoiselle aime faire la cuisine, une passion partagée avec la star qui a d'ailleurs sorti un livre de recettes (Je passe à table). En revanche, Lou ne compte pas se diriger vers une carrière de chanteuse même si on peut l'entendre sur le titre Nos coeurs à la fenêtre. "Elle ne s'exprime pas à travers la musique, même si elle joue du piano et chante très juste. C'est la pâtisserie qui l'intéresse. Je lui ai trouvé des stages pour cet été et elle prend des cours en dehors de l'école. Je trouve cette passion géniale", expliquait Lara Fabian en 2020 dans les colonnes du magazine Gala. La diva, qui a minci et entretient sa ligne, a-t-elle eu droit à un gâteau fait maison pour la Fête des Mères ?