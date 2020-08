Lara Fabian amincie : son mari Gabriel la filme dans son défi sportif

L'année 2020 est celle du changement pour Lara Fabian ! La star, qui a fêté son entrée dans la cinquantaine en janvier dernier, a décidé d'opérer une métamorphose physique. Depuis le mois de juillet, elle a entamé un intense programme sportif. Son mari Gabriel l'épaule et l'encourage.

Sur Instagram, l'interprète d'Immortelle, Tu es mon autre ou encore Je t'aime documente pour ses abonnés les coulisses de sa perte de poids et de sa prise de muscles. Depuis qu'elle s'est lancée, elle est aidée dans sa tâche par la coach Josée Lavigueur, mais cette dernière a pris des vacances et la chanteuse doit donc continuer seule. Lara Fabian ne baisse pas les bras et multiplie les exercices : stretching, abdominaux, tractions... Un programme qui n'est pas sans rappeler celui de son amie l'actrice américaine Eva Longoria. Cette dernière avait opté pour des exercices plus ou moins similaires quelques mois après la naissance de son fils.

Sur Instagram, Lara Fabian a dévoilé une vidéo faite par son jeune mari Gabriel Di Giorgio. "Je vous partage ce petit montage que Gab a fait de mes séances de sport ... en l'absence de @joseelavigueur je continue à suivre ses précieux conseils et à les appliquer à la lettre ... je vous embrasse ...", a-t-elle écrit. Entre deux séances de sport, la coach de The Voice profite aussi de son été pour se détendre. Rentrée chez elle au Québec lors du confinement, elle s'offre quelques agréables sorties.

Nul doute que Lara Fabian, qui doit prochainement reprendre sa tournée 50 World Tour, sera toutefois ravie de retrouver sa coach sportive pour finir son programme. Les deux s'entendent à merveille. "Un exemple de discipline et de détermination ! ... Et un grand sens de l'humour", a ainsi déclaré Josée Lavigueur sur son compte Instagram.