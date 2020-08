Lara Fabian : Au naturel, elle dévoile sa transformation physique

Quand certains passent l'été à bouquiner ou visiter les musées, d'autres préfèrent rester actifs ! C'est le cas de la populaire chanteuse Lara Fabian. La diva de 50 ans s'est offert les services d'une coach afin de perdre du poids et de muscler son corps. Elle dévoile le résultat petit à petit sur Instagram.

Retournée au Québec au moment du confinement, auprès de son mari Gabriel et de sa fille Lou, Lara Fabian profite désormais de la pause estivale pour s'entretenir. Le 16 juillet, la star avait ainsi annoncé à ses 416 000 abonnés qu'elle avait pris les services d'une coach. "Salut à tous, ça y est... j'ai vraiment pris le taureau par les cornes !!!!! Quatrième séance de sport avec l'incroyable @joseelavigueur. Je suis fière de raconter le retour de cette magnifique femme dans ma vie. Josée et moi ça remonte à mes 23 ans, lorsque je commençais ici au Québec... elle m'avait déjà transformée à l'époque (...) Je ne lâcherai pas", avait-elle alors commenté.

Heureuse de travailler avec la chanteuse, Josée Lavigueur avait elle aussi posté des photos sur son compte. "Un exemple de discipline et de détermination! ... Et un grand sens de l'humour", disait-elle de Lara Fabian.

L'interprète des tubes Je t'aime, Tu es mon autre, Immortelle ou encore Humana a depuis continué toute seule ses séances de sport car sa coach est partie en vacances. Lara Fabian, qui semble avoir déjà perdu quelques kilos et affiné sa silhouette, a publié plusieurs photos et vidéos d'elle pendant ses entraînements sur Instagram. Une transformation physique pour la juge de The Voice qui sera ainsi au top de sa forme pour reprendre sa tournée mondiale le 50 World Tour dans quelques mois.

A noter que Lara Fabian a sorti une réédition de son dernier disque intitulé Papillon(s).