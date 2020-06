The Voice 2020 : Lara Fabian révèle le nom du candidat qu'elle veut voir gagner

C'est une victoire que l'on attend depuis bien longtemps. La neuvième saison de l'émission The Voice a été mise en pause en raison de la pandémie du coronavirus... mais s'apprête à couronner de succès l'un des quatre finalistes du show, le samedi 13 juin 2020. Qui de Gustine, Tom Rochet, Abi ou Antoine Delie prendra la relève de Whitney ? Lara Fabian, coach de l'émission, toujours confinée à Montréal au Canada, a sa petite idée. C'est ce qu'elle a expliqué à Bernard Montiel sur les ondes de RFM.

La compétition a débuté le 18 janvier 2020 et Lara Fabian a largement eu le temps de se faire sa propre opinion, qu'il s'agisse de ses petits protégés ou non. "Aïe aïe aïe, s'est-elle écriée face à ce choix périlleux. C'est sûr que, je ne l'ai jamais caché, j'ai un truc profondément bouleversé par Antoine. Tu te souviens comme je me suis battue pour l'avoir. Il a quelque chose d'assez déconstruit mais très aligné. Il pourrait être partout mais il y a un fil conducteur dans ce 'tous les sens'. Forcément moi, mon coup de coeur c'est ma Gustine, c'est la mienne. C'est forcément mon choix a priori. Mais si on parle des trois autres, c'est Antoine."