Lara Fabian : Photo inédite de son mariage avec Gabriel pour leurs 7 ans

Après avoir connu des hauts et des bas sentimentaux, dont une rupture avec le père de sa fille Lou (12 ans) - le réalisateur Gérard Pullicino - la chanteuse Lara Fabian avait retrouvé l'amour dans les bras de Gabriel. Un homme plus jeune qu'elle, auquel elle avait dit oui pour la vie en 2013, en Sicile. Sur Instagram, elle a célébré leur anniversaire de mariage.

Sur son compte suivi par 411 000 abonnés, l'interprète des tubes Tout, Immortelle, Tu es mon autre, Humana ou encore Je t'aime a posté une superbe photo de leur mariage. Bouquet de fleurs dans une main, on peut voir Lara Fabian tenir son mari Gabriel de l'autre pour lui déposer un baiser. "7 ans déjà ... je vous partage ma joie ... #7ansdemariage #Love", a sobrement écrit la chanteuse en légende. Une photo inédite et touchante qui a fait fondre les coeurs de ses abonnés. La star et son mari ont ainsi fêté leurs noces de laine. Lara partage de temps à autre les coulisses de sa vie avec son mari, sa fille Lou et leur adorable chienne, que ce soit au Québec où ils vivent depuis quelques années, ou fil de leurs voyages aux quatre coins du monde.

A 50 ans, Lara Fabian est une femme épanouie alors que la vie lui a asséné quelques coups côté perso et pro. Avec Gabriel, magicien italien âgé de 38 ans rencontré par le biais d'un spectacle en Sicile, elle est sur un petit nuage dont elle ne redescend pas. "Juste il apparaît dans une pièce et j'ai les papillons dans l'estomac... C'est une merveille... J'ai dû faire un truc bien à un moment donné dans ma vie pour mériter un être pareil", disait-elle l'an dernier sur TPMP. Quant à leur différence d'âge, si elle gênait un peu la chanteuse au début, c'est depuis devenu un non sujet. "Je lui en ai tout de suite parlé quand j'ai compris que je l'intéressais. Puis j'ai compris que mon regard sur notre différence d'âge m'inquiétait plus que celui des autres. En réalité, une part de moi est un enfant et une part de lui est un vieux sage, ça fonctionne donc bien", confiait-elle à Femme Actuelle en 2019.

Notons que Lara Fabian a sorti une réédition de son dernier disque, Papillon.