Lara Fabian, les échecs et les critiques : elle ne s'est pas laissé "massacrer"

Confinée chez elle à Montréal au Québec avec son mari Gabriel et sa fille Lou, la chanteuse Lara Fabian n'a pas pu assister en vrai à la finale de The Voice, elle a donc été contrainte de faire un duplex. C'est aussi à distance qu'elle a répondu à France Info. L'occasion pour la star, qui sort une version de luxe de son disque Papillon, de regarder dans le rétro.

Lara Fabian a été au sommet avec des tubes à la pelle comme Je t'aime, Tu es mon autre, Immortelle, Humana ou encore J'y crois encore, Tout, La différence... Mais force est de constater que cette époque faste a pris fin et que, ces dernières années, ses ventes de disques ont chuté. La star, qui n'a toutefois jamais arrêté de sortir des albums et de se produire aux quatre coins du monde pour un public fidèle, n'a pas non plus réussi à s'imposer à l'international. Et, de longue date, elle attire les critiques et les moqueries. Tout cela aurait pu lui faire mal, mais c'était méconnaître le caractère de Lara Fabian. "Je garderai le fait que j'ai toujours eu la force de me relever. Donc le parcours aura eu un vrai sens, parce qu'il y a une tradition anglaise qui dit que 'Parfois, la chute vaut la chevauchée !'", a-t-elle ainsi clamé.

Et Lara Fabian, qui a programmé une grande tournée mondiale intitulée 50 World Tour, d'ajouter : "Je ne l'ai pas fait en analysant les choses, je l'ai fait par instinct de survie. J'ai toujours fini par me remettre, balayer les cendres, prendre l'adversité comme une autre occasion de mieux faire, de m'améliorer. Ou bien parfois aussi, de simplement accepter que plier le genou, ce n'est pas grave. Si je me retourne sur ces trente ans de carrière, je me dis que l'enfant en moi a toujours gagné sur l'adulte qui aurait pu se laisser massacrer par certaines choses. La joie intrinsèque de renouer toujours avec cet incroyable plaisir qu'est la musique." Une mentalité de battante qui explique qu'elle reste toujours là dans l'industrie.

Récemment, Lara Fabian a sorti le single Nos coeurs à la fenêtre au profit des soignants.