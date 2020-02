Lara Fabian explique pourquoi elle a décidé de quitter l'Europe

Entre le Canada et elle, c'est une histoire d'amour de longue date. Il fallait donc bien que, tôt ou tard, Lara Fabian se décide à faire ses valises pour y déménager. Si la Belgique et l'Italie coulent simultanément dans ses veines, en 1995, la chanteuse a décidé de se faire naturaliser du côté du Grand Nord. "Je suis une enfant de l'hiver, j'adore la neige. Il a aussi fallu que je m'y installe lorsque je suis devenue là-bas jurée de La Voix, explique-t-elle dans le magazine Gala. Et puis Lou [sa fille de 12 ans, NDLR] voulait rester à Montréal où elle s'est fait plein de copines et de copains." C'est loin de ses racines que la chanteuse a trouvé son équilibre, côté carrière, amour et famille.

Il faut dire que le quotidien semble très différent pour elle, loin des terres européennes. Lara Fabian peut compter sur son époux, Gabriel Di Giorgio, qui l'a suivie jusqu'au Canada et pratique sa profession à domicile – il est magicien et crée des tours pour ses pairs. Surtout, là-bas, la chanteuse n'est pas considérée comme une célébrité dès qu'elle quitte les scènes. Ni dans les rues ni à la sortie d'école. "Pour eux, je suis la mère de Lou, rien d'autre, précise-t-elle. Dans sa classe, il y a vingt-trois nationalités différentes, qui parlent tous avec l'accent québécois. Là-bas, tout se passe sans chichis, avec beaucoup moins de cérémonie qu'en Europe. Une fois, en partant de la maison, l'un d'eux m'a dit : 'Vous êtes drôle, vous n'êtes pas comme à la télé, vous êtes normale, finalement !' Oui, je suis terriblement normale."

Lara Fabian et Lou, chanteuses de mère en fille ?

On ne risque pas de voir Lou sur les planches de sitôt. Si la jeune fille pratique le piano et le chant avec une justesse folle – selon maman, qui est experte en la matière –, elle préférerait se tourner vers la pâtisserie. "Je lui ai trouvé des stages pour cet été et elle prend des cours en dehors de l'école, s'amuse la chanteuse. Je trouve cette passion géniale." À chacun sa voie...

