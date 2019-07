Lara Fabian et Gabriel : Leur différence d'âge ? "Je l'aime, c'est tout !"

Entre son rôle de jurée dans la version québécoise de The Voice (La Voix) et la préparation d'une tournée qui marquera à la fois ses 50 ans et ses 30 ans de carrière, dont le coup d'envoi sera donné en octobre en Russie et qui passera par la France pour de nombreuses dates en 2020, Lara Fabian a un emploi du temps chargé à Montréal, au Canada.

Le magazine 50' Inside, dans son numéro diffusé le 27 juillet 2019 sur TF1, a pu le constater en la suivant sur les plateaux et lors des réunions de travail, mais a aussi eu le privilège de partager quelques pans de son quotidien avec son mari Gabriel di Giorgio, autant de moments d'intimité renvoyant l'image d'un couple décidément en parfaite harmonie.

Mariés depuis le 29 juin 2013 et toujours aussi passionnément amoureux, la chanteuse belgo-canadienne de 49 ans et le magicien sicilien de 36 ans sont partis vivre au Québec fin 2017, lorsque la production de La Voix a sollicité Lara. Comme un retour aux sources pour cette dernière, qui y avait débuté sa carrière dans les années 1990, mais aussi et surtout un déménagement à la hâte. Elle se dit d'ailleurs bluffée par l'attitude dont a fait preuve sa fille Lou (12 ans), fruit de sa relation passée avec le réalisateur Gérard Pullicino, face à ce changement de vie express : "Je la trouve très courageuse, ma fille, quand même : du jour au lendemain, elle a accepté qu'on parte à l'autre bout du monde", souligne-t-elle.

A Montréal, le couple est arrivé "avec deux valises chacun" et s'est installé, le 8 octobre 2017 très précisément, dans le quartier huppé de Westmount, et ce pour une raison toute simple, à entendre Lara Fabian : "Pourquoi dans ce quartier-ci ? Parce que la famille qui nous a accueillis ici et nous a hébergés pendant un mois habite Westmount." Au-delà de cet aspect pratique, Westmount offre une qualité de vie enviable : "C'est un petit quartier très familial, apprécie-t-elle. toutes les petites maisons, tout le monde a un petit vélo. La petite, tous les matins, elle passe, elle retrouve une copine à un coin, elles partent avec leur boîte à lunch."

Je n'ai jamais vu un être humain produire autant de gestes d'amour que Gabriel

Lara et Giorgio y ont eux-mêmes leurs petites habitudes paisibles : ainsi les caméras les suivent-elles au marché, l'occasion d'entendre madame parler en Québécoise pur jus et de voir monsieur faire apparaître "comme par magie" une carte bancaire. Entre les étals, la journaliste les interroge sur leur différence d'âge - 13 ans d'écart : "Je l'aime, c'est tout, rétorque Giorgio sur le ton de l'évidence même. Moi je n'y travaille pas. Toi, tu travailles sur ça ?" Et l'interprète de La Différence d'énoncer ce qui fait l'harmonie de leur couple : "Non, je ne pense pas, c'est pas laborieux entre nous, mais s'il y a une chose, c'est qu'on communique. La communication. On s'assure toujours que s'il y a le moindre détail qui nous dérange, on s'en parle. On ne se couche jamais fâchés. Jamais s'endormir fâchés. Pour moi, l'amour, et ça c'est ma mère qui me l'a enseigné, c'est un geste. Il n'est rien sans un geste, c'est pas un concept abstrait, c'est un concept concret. Gabriel, c'est vraiment la personne la plus extraordinaire en ce sens : j'ai rarement vu un être humain produire autant de gestes d'amour l'un à la suite des autres, chaque jour, sans jamais s'arrêter. Oui, j'ai beaucoup de chance." "Moi aussi", rebondit son époux.

Retour de marché, les amoureux passent en cuisine, qui est, pour Lara, "un moment de création, de célébration". "Je me rappelle, dit Gabriel tandis que Google Home joue de la musique classique, que quand j'ai rencontré Lara, le premier rêve que j'avais, c'était de se retrouver en cuisine et imaginer de cuisiner ensemble. Ça fait sept ans qu'on cuisine ensemble." Mignon. Mais c'est aussi du sérieux : après avoir soigneusement détaillé la mangue en dés, il fait valider à la maîtresse de maison. "Parfait", le complimente-t-elle... avant de lui donner pour mission de réserver le même sort à l'avocat. Le rêve à deux peut continuer.

