Lara Fabian : Pourquoi sa fille Lou ne deviendra jamais chanteuse

Artiste de mère en fille ? Oui et non. Lara Fabian, qui parcourt les scènes internationales pour dévoiler sa voix de cristal et son répertoire légendaire n'aura sans doute pas le bonheur de voir émerger une autre chanteuse dans sa famille. Sa fille Lou, 12 ans, se dirige vers une voie tout autre, bien qu'elle reste une grande mélomane. "Elle ne s'exprime pas à travers la musique, même si elle joue du piano et chante très juste, explique la maman dans les colonnes du magazine Gala. C'est la pâtisserie qui l'intéresse. Je lui ai trouvé des stages pour cet été et elle prend des cours en dehors de l'école. Je trouve cette passion géniale."

On aurait pu croire qu'elle se tournerait vers le maquillage puisqu'il y a peu, Lou se chargeait de relooker sa mère. Mais il ne s'agissait que d'un moment privilégié entre mère et fille, non d'une vocation professionnelle. Il faut dire que la carrière de Lara Fabian parfois les sépare et qu'il faut bien rattraper le temps perdu. Le 9 janvier dernier, par exemple, la jolie Belge est retournée en Europe – elle vit au Canada – pour fêter un émouvant anniversaire dans son pays natal, en bonne compagnie. "Lou est venue en France trois semaines pour les fêtes de fin d'année, précise-t-elle. Elle était là quand j'ai célébré mes 50 ans sur scène à Bruxelles. Elle est repartie juste après."

Gabriel gère quand je pars en voyage pendant une dizaine de jours

Née en 2007, Lou est le fruit des amours partagées entre Lara Fabian et Gérard Pullicino. Le couple s'est séparé en 2012. En retrouvant l'amour dans les bras de Gabriel Di Giorgio, Lara Fabian a trouvé en lui un socle, un pilier, une épaule inébranlable. "Il s'occupe de ma fille, raconte la chanteuse. Il gère quand je pars en voyage pendant une dizaine de jours. Ils cultivent une très belle relation tous les deux. Si mon mari avait continué à se produire en public, il aurait fallu prendre quelqu'un pour s'occuper de Lou. Alors, on a fait des choix." Pour optimiser l'organisation, le magicien conçoit donc ses numéros à domicile et les vend à ses collègues. Un joli exemple de famille recomposée dans l'amour et le respect...

