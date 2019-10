Lara Fabian : Glamour et amoureuse avec son mari Gabriel pour le gala de l'ADISQ

Depuis le mois de septembre, Lara Fabian se produit aux quatre coins du monde avec le 50 World Tour. En ce mois d'octobre 2019, la chanteuse a quelques jours de libre, elle est donc rentrée chez elle, au Québec. Elle s'est offert une soirée avec son amoureux Gabriel, dimanche 27 octobre.

L'interprète des tubes Tout, Immortelle, Tu es mon autre ou encore Je t'aime a participé à la 41e édition du gala de l'ADISQ, où elle était en compétition dans la catégorie interprète féminine de l'année. Lara Fabian a sorti il y a quelques mois le disque Papillon au succès discret. Sur son compte Instagram suivi par 285 000 abonnés la chanteuse a posté une photo d'elle, dans une jolie robe de soirée noire fendue sur une jambe signée Atelier UNTTLD et parée de bijoux Gloria Bass Design. Quant à son jeune mari adoré, Gabriel Di Giorgio, il avait opté pour un smoking noir de chez Sarah Pacini. "Sortie en amoureux hier au gala de @adisq... Une magnifique soirée... et un immense bravo à tous les talents récompensés", a commenté la chanteuse.

Lara Fabian s'est malheureusement inclinée dans sa catégorie au profit de sa consoeur Coeur de Pirate. "Hey je suis encore sous le choc, mais merci tellement. Je continue à faire de la musique pour vous, vraiment. Alright, je vais me trouver du mcdo maintenant", a commenté sur Twitter la lauréate. "Photocall du Gala de @adisq hier soir... je vous partage de nouveau un peu de cet instant, car je suis heureuse d'avoir été nominée et surtout d'avoir retrouvé ce tapis rouge qui m'a si souvent récompensée et porté chance... Love", ajoutait Lara Fabian après la cérémonie.

La star va reprendre sa tournée dès le 17 novembre, en Roumanie. Elle n'oublie pas ses fans français et passera par Roubaix dès le 8 janvier 2020. S'ensuivront plusieurs dates dans l'Hexagone, dont trois Olympia : le 5 février et les 24 et 25 mars.