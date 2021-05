Lara Fabian partage un instant spécial avec sa fille Lou : "J'en ai de la chance"

En Belgique, là où elle est née, comme au Canada, là où elle réside, on célèbre la fête des Mères au deuxième dimanche du mois de mai. Lara Fabian a donc pu mettre à l'honneur le lien si précieux qui la lie à sa fille Lou (14 ans cette année), le dimanche 9 mai 2021, en même temps que Céline Dion ou Jean-Claude Van Damme.

Hier, la chanteuse belge a publié un collage photo sur Instagram. On y voit un selfie avec sa fille adolescente et une photo d'elle posant avec sa chienne adoptée, l'adorable Kayla. On sent que Lara Fabian n'échangerait son rôle de maman pour rien au monde. "Bonne fête à toutes les mamans... Je me pince... J'en ai de la chance", a tendrement écrit en légende l'interprète de Tout.