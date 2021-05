Céline Dion, maman comblée : rare photo avec ses trois fils, pour une journée spéciale

Si Céline Dion a encore le loisir de profiter pleinement de ses jumeaux Eddy et Nelson, son aîné René-Charles se fait de son côté plus rare. Et pour cause, le jeune homme mène déjà sa vie loin du cocon familial. Le fils de René Angélil a été admis en 2019 à l'Université du Nevada et, en parallèle, il poursuit une carrière de rappeur. Son premier EP intitulé Casino.5 est d'ailleurs disponible sur les plateformes musicales depuis le mois de janvier dernier. Une entrée dans le show business qui lui rapporte peut-être déjà gros ! En effet, il y a quelques jours, René-Charles a révélé être désormais l'heureux propriétaire d'une nouvelle voiture dont le prix approche des 150 000 dollars !

De son côté, Céline Dion est forcée de rester sur la touche depuis le début de la crise sanitaire. Récemment, elle annonçait un nouveau report de sa tournée Courage World Tour très attendue. "J'avais tellement hâte de vous voir tous en Europe cet été, mais malheureusement, vue la situation actuelle dans notre monde, les dates continuent d'être repoussées. Ne vous découragez pas, nous sommes confiants que nous pourrons faire les spectacles en 2023 et j'attends avec impatience de vous retrouver", expliquait-elle sur ses réseaux sociaux.