Céline Dion "tellement fière" de son fils : elle réagit aux débuts de René-Charles dans la musique

Après un premier coup d'essai en 2018, René-Charles Angélil passe à la vitesse supérieure et semble prêt à faire de sa passion une véritable carrière. Le fils de la chanteuse Céline Dion et du défunt René Angélil a mis en ligne son premier EP intitulé CasiNo.5 et son illustre maman n'a pas caché sa fierté.

Jeudi 28 janvier 2021, sur Twitter et Instagram, Céline Dion a mis un coup de projeteur sur le travail de son fils en publiant un message. "Je suis tellement fière de mon fils. Mon amour pour lui est si fort... et ça me touche énormément qu'une de ses passions soit également une des miennes. TVEC. Maman xx...", a écrit la chanteuse québécoise. La diva a aussi profité d'être suivie par des millions d'abonnés pour leur donner un lien vers Apple Music afin que le plus grand nombre puisse découvrir l'EP de René-Charles. Le jeune homme, qui a récemment fêté ses 20 ans et a bien changé physiquement, a mis en ligne sur plusieurs plateformes les titres Mamba Mentality, LV, Money, Thrills and Rest, NO Ls et GG4 en featuring avec Pakka.

La passion de René-Charles pour la musique, qui pourrait bien lui faire arrêter ses études à l'université du Nevada où il avait été admis en 2019, lui vient également de son regretté papa. En effet, avant d'être le mythique manager de Céline Dion, René Angélil avait lui-même été chanteur dans le groupe Les Baronets au Québec. Il y avait d'ailleurs eu un petit succès pendant quelques années en reprenant des succès américains.

René-Charles pourra compter sur sa célèbre maman pour l'aider et lui donner des conseils dans la musique. Alors que Céline Dion espère encore pouvoir reprendre sa tournée mondiale Courage World Tour arrêtée pour cause de pandémie de coronavirus, pourrait-elle proposer à son fils de faire ses premières parties histoire de se faire la main ? Affaire à suivre...