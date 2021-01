René-Charles : Le fils de Céline Dion prêt à arrêter ses études ? Il dévoile son premier EP !

A seulement un an de la majorité, aux Etats-Unis, René-Charles Angélil commencerait-il à prendre son envol ? Le jeune homme, fils de la chanteuse Céline Dion et de son défunt mari René Angélil, avait teasé son retour dans la musique et, mercredi 27 janvier 2021 il a ainsi mis en ligne son premier EP. Alors qu'il avait annoncé son inscription à l'université du Nevada, serait-il prêt à abandonner les études ?

Sur son compte Instagram suivi par 86 000 curieux, vidé de tous ses contenus pour repartir à zéro et où il a posté une photo de lui avec son nouveau look streetwear, René-Charles a donc posté la pochette de son premier EP. En légende, il écrit : "Mon tout premier projet, CasiNo.5. Désormais disponible sur Apple Music." Il a dévoilé sur la plateforme de streaming cinq chansons : Mamba Mentality, LV, Money, Thrills and Rest, NO Ls et GG4 en featuring avec Pakka. Le jeune homme, dont le très fort accent québécois entendu pour la seule et unique fois lors des obsèques de son père disparaît totalement lorsqu'il chante en anglais, avait déjà fait une incursion dans la musique en 2018. Celui qui a pris le pseudonyme de BigTip avait proposé quelques chansons mais c'est bien la première fois qu'il travaille sur un véritable EP.

René-Charles, qui s'est récemment fait tatouer, avait dévoilé en 2019 dans la story de son compte un document montrant qu'il avait été admis à l'université du Nevada. Mais sa passion pour la musique pourrait-elle se transformer, comme pour sa maman, en un véritable métier ? Céline Dion aussi avait arrêté l'école pour se consacrer à la chanson et il sera difficile pour elle de l'en dissuader... D'ailleurs, le métier coule dans les veines du jeune homme puisque son regretté papa avait lui aussi été chanteur dans le groupe Les Baronets avant de se tourner vers le métier de manager.

Pour l'heure, Céline Dion n'a pas commenté les débuts de son fils aîné dans la musique. La star et son équipe sont sans doute en train de chercher des solutions quant au reste de sa tournée Courage World Tour, stoppée par la pandémie et qui devait reprendre en mars prochain...