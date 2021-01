Céline Dion dévoile une photo inédite avec René-Charles pour fêter ses 20 ans !

Déjà 20 ans ! René-Charles Angélil, le fils de Céline Dion et de son défunt mari René souffle une bougie de plus ce 25 janvier. Le jeune homme, qui est sur la dernière ligne droite avant d'avoir la majorité aux Etats-Unis, ne trinquera peut-être pas avec une coupe de champagne mais nul doute qu'il fera quand même la fête.

Sur son compte Instagram, Céline Dion ne pouvait rater une telle occasion de réaffirmer qu'avant son métier de chanteuse, ce qui compte le plus pour elle c'est son rôle de maman. Très émue, la star a posté une photo inédite d'elle avec René-Charles, barbu et les cheveux courts. Un style qui a largement évolué au fil des années, l'enfant à la longue chevelure blonde n'étant définitivement plus d'actualité. "René-Charles, mon fils. Il y a vingt ans, j'ai entendu le mot maman pour la toute première fois... mon rêve s'est alors réalisé et tu as changé nos vies pour toujours! Il est difficile de croire que deux décennies se sont déjà écoulées. On voit le ciel dans tes yeux et ce même bleu est la couleur de notre amour. Va de l'avant, profite de la vie et rappelle-toi de ne jamais douter de toi, parce que moi, je crois en toi. Souviens-toi aussi que ton père veille toujours sur toi et te guide. Nous t'aimons tellement... Bonne fête, RC ! - Maman, Nelson et Eddy xx...", a écrit l'interprète de My Heart Will Go On.