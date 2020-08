Céline Dion plantée par René-Charles : amoureux, il reste à Las Vegas pour l'été

Céline Dion a quitté la chaleur étouffante de Las Vegas pour passer ses vacances d'été chez elle, au Québec. La star de 52 ans, qui s'impatiente depuis plusieurs mois de pouvoir repartir sur les routes avec son Courage World Tour - mis sur pause à cause de la pandémie de coronavirus - compte bien profiter de son clan. Mais un homme manque à l'appel...

Comme l'a dévoilé le magazine Echos Vedettes en juillet, Céline Dion devait donc passer une nouvelle fois son été au Québec, comme elle l'avait fait en 2019. "L'an dernier, à la même époque, elle y avait loué un magnifique et spacieux domaine [sur la rive sud de Montréal, NDLR] qui la tenait loin des regards indiscrets. Cette fois, selon notre source, c'est dans un tout autre environnement qu'elle et deux de ses trois enfants posent leurs valises", écrivent nos confrères. Parce que oui, Céline Dion est accompagnée de ses jumeaux Nelson et Eddy (9 ans) mais pas de son fils aîné René-Charles (19 ans). Le jeune homme profite à fond de son adolescence et semble donc resté chez eux Las Vegas... Mais il n'est pas tout seul !

Le magazine révèle que le fils de Céline Dion et de son défunt mari René Angélil est amoureux et en couple. On comprend mieux pourquoi le jeune homme préfère rester aux Etats-Unis que de passer ses vacances avec sa célèbre maman et ses petits frères. "René-Charles les rejoindra peut-être un peu plus tard, mais rien n'est moins sûr. Les amours du jeune homme de 19 ans le retiendront probablement à Las Vegas", peut-on lire.

En janvier dernier, on apprenait déjà que René-Charles avec une petite-copine et, de toute évidence, c'est une histoire qui roule ! "C'est merveilleux parce qu'elle est un peu plus âgée. Elle a 20 ans et nous savons tous que les femmes sont plus matures que les hommes. Elle s'occupe même des jumeaux. Elle est vraiment adorable. C'est une très bonne personne", déclarait alors l'interprète de Courage - son dernier disque, déjà vendu à un peu plus de 600 000 exemplaires - à OK ! magazine.