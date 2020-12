Céline Dion : Grosse barbe, look streetwear, son fils René-Charles prend un nouveau départ...

A 19 ans, René-Charles Angélil serait-il déjà en train de mettre ses pas dans ceux de son illustre maman, la chanteuse Céline Dion ? Alors qu'il a été admis à l'université du Nevada, il semble bien décidé à lancer sa carrière d'artiste. Après un premier coup d'essai en 2018, sous le pseudonyme Big Tip, il s'était fait discret. Il est désormais de retour...

Surprise, mardi 29 décembre 2020, pour les 85 000 abonnés de René-Charles sur Instagram : il fait son grand come-back. Ce dernier a supprimé toutes ses précédentes publications pour prendre un nouveau départ. Il a alors posté une première photo de lui, en noir et blanc, pour faire une annonce. "De la nouvelle musique est en chemin. Soyez prêts. #CasiNo.5", a-t-il commenté en légende de cette publication prise à Las Vegas. On peut découvrir que le jeune chanteur affiche un nouveau look qui colle à ses ambitions musicales avec grosse barbe, nouvelles lunettes, style streetwear en bonnet Supreme et clin d'oeil à sa ville avec une veste au logo du casino Luxor. René-Charles a également mentionné Sean Hale sur sa publication et ce dernier est réalisateur. Un premier clip est-il à prévoir ?

René-Charles, qui prend plaisir depuis son adolescence à changer de tête et de style, semble donc avoir hérité de la passion de la musique de ses parents. Si tout le monde connaît la brillante carrière de Céline Dion, les Québécois n'oublient pas non plus que le regretté René Angélil avait aussi été chanteur pendant plusieurs années dans le groupe Les Baronets. René-Charles, qui a retrouvé son clan depuis peu de temps alors que Céline Dion et ses jumeaux Nelson et Eddy (10 ans) ont passé plusieurs mois au Québec loin de lui, a déjà eu l'occasion de s'immiscer doucement dans la musique. En 2017, il s'offrait un petit rap lors des concerts d'été de sa maman en Europe. Auparavant, il avait joué à James Bond dans une vidéo pour elle, pour sa résidence de Las Vegas...