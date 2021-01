Céline Dion : Poignant message pour les 5 ans de la mort de René Angélil

Après un long combat contre la maladie, René Angélil disparaissait le 14 janvier 2016 à Las Vegas. Une mort des suites d'un cancer qui a laissé son épouse, Céline Dion, seule avec trois enfants et une carrière à gérer. Devenue "le boss", la star s'en sort admirablement bien. Elle n'oublie pas pour autant celui qui a partagé sa vie pendant deux décennies.

Le 14 janvier 2021, c'est sur son compte Instagram qu'elle a posté une photo de sa main tenant celle du regretté René, face aux vagues. En légende, l'interprète de Pour que tu m'aimes encore écrit : "René, ça fait 5 ans déjà... Il n'y a pas une journée où nous ne pensons pas à toi. Nous nous tournons vers toi maintenant plus que jamais, afin que tu nous guides, nous protèges et que tu continues à veiller sur nous. Je prie pour que ton amour rayonne sur le monde entier, pour tous ceux qui, en cet instant précis, vivent des moments extrêmement difficiles. Tu es dans nos coeurs et dans nos vies pour toujours. On t'aime, Céline, René-Charles, Nelson et Eddy xx..."

Un poignant message dans lequel la chanteuse fait référence entre les lignes à la crise sanitaire mondiale qui a mis sa carrière sur pause - son Courage World Tour devait reprendre en mars 2021 mais tout porte à croire que ce ne sera pas possible - et l'a forcée à redoubler de vigilance à la maison avec ses fils, les jumeaux Nelson et Eddy (10 ans) et l'aîné René-Charles (19 ans).