Céline Dion, inquiète pour ses enfants, prend des "précautions nécessaires"

Alors qu'elle triomphait avec sa tournée mondiale, intitulée Courage World Tour, la chanteuse Céline Dion a préféré reporter ses dates aux États-Unis et au Canada pour cause de coronavirus. La diva, qui est âgée de 51 ans, a regagné son domicile, elle qui voyageait exceptionnellement sans ses trois enfants, et a posté un message sur Instagram.

Ce jeudi 19 mars 2020, Céline Dion s'est donc adressée à ses 4,2 millions d'abonnés pour donner des nouvelles et partager sa peine face à la pandémie de Covid-19. "J'espère que vous prenez tous bien soin de vous durant ces temps particulièrement difficiles. Je suis à la maison avec ma famille et nous prenons les précautions nécessaires pour rester en santé et en sécurité. Mes pensées et mes prières accompagnent tous ceux qui ont perdu des proches, ceux qui sont malades et tous ceux qui sont durement affectés par cette situation dramatique. Je vous souhaite force et courage et j'espère que des nouvelles positives ramèneront nos vies à la normale très prochainement. Maintenant plus que jamais, j'espère que la musique saura vous apporter une source de réconfort et de paix intérieure. Nous sommes tous ensemble concernés... Soyons bons les uns envers les autres, et prenons soin de nous et des autres. - Céline xx", a-t-elle écrit.

Céline Dion semble donc avoir regagné sa chic villa de Las Vegas, elle qui habite du côté de Lake Las Vegas dans l'agglomération d'Henderson, mais fait construire une nouvelle résidence dans le quartier de Summerlin. L'occasion pour l'interprète de Courage de profiter pleinement de ses fils René-Charles (19 ans) et les jumeaux Nelson et Eddy (9 ans) qui sont scolarisés dans le Nevada. La star, qui a d'ailleurs été récemment testée négative au coronavirus, veillera à faire respecter à son personnel et à son clan les fameux gestes barrières pour éviter toute contamination.

Céline Dion, qui est normalement attendue en Europe au printemps, va aussi fêter son anniversaire en toute intimité avec ses proches, le 30 mars prochain.