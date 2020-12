Céline Dion, cash machine : malgré la crise, le pactole pour sa tournée amputée !

Bien qu'un peu déçue des chiffres de vente de son dernier disque anglophone Courage - environ 600 000 exemplaires vendus dans le monde - la chanteuse Céline Dion était ravie de repartir en tournée, le faire découvrir à ses fans. Alors qu'elle faisait le tour des Etats-Unis, elle a été contrainte de quitter la côte Est pour cause de pandémie de coronavirus. Depuis, elle n'a pas repris activités mais ses quelques spectacles ont toutefois rapporté une petite fortune...

Comme le relate le Journal de Montréal, qui se base sur le classement établi par Pollstar, Céline Dion est la seule femme du top 10 et elle s'offre même la deuxième place avec la coquette somme de 71,2 millions de dollars de recettes. Une somme qui se base sur les concerts donnés entre novembre 2019 et novembre 2020. Sur l'année écoulée, la star avait démarré 2020 le 8 janvier à Jacksonville et a pu se produire jusqu'au 8 mars à Newark. Soit vingt-cinq concerts donnés à guichets fermés réunissant plus de 300 000 spectateurs. Mais à cela viennent s'ajouter aussi une poignée de concerts donnés dans la période délimitée par Pollstar. Par la suite, elle a posé ses valises au Québec avec ses jumeaux Nelson et Eddy dans l'attente de pouvoir repartir en tournée.

La diva est d'ailleurs attendue en mars prochain à Paris mais, au vu de la situation sanitaire, il est clairement impensable qu'elle puisse entamer la section européenne de son Courage World Tour... Au mieux, il faudra compter sur un report des dates sur le Vieux continent ainsi que sur les shows américains qu'il lui restait à donner. Au pire, ce sera une annulation pure et simple. Il se murmure aussi instamment que Céline Dion pourrait aussi revenir en résidence permanente à Las Vegas... Va-t-elle pouvoir mener les deux projets de front ?

Dans ce classement, Céline Dion est seulement devancée par Elton John, lequel elle faisait sa tournée d'adieu et pu récolter 87,1 millions de dollars. Derrière elle, on retrouve la formation Trans-Siberian Orchestra avec 58,2 millions de dollars. Le reste du classement est composé de U2 (52,1), Queen + Adam Lambert (44,6), Post Malone (40,3), Eagles (33,6), Jonas Brothers (32,7), Dead & Company (26,3) et enfin Andrea Bocelli (25,5).