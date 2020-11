Céline Dion : Ce petit plaisir qu'elle s'accorde après plusieurs années...

Alors que ses fans commencent à perdre espoir qu'elle puisse reprendre son Courage World Tour en mars prochain comme cela est prévu - le show avait été stoppé net à cause de la crise sanitaire mondiale -, Céline Dion se la coule douce en famille. La diva a délaissé sa chic maison de Las Vegas, où elle a décidé de continuer à habiter après avoir tiré sa révérence au Caesars Palace, pour retourner sur ses terres natales. Comme le rapporte Vedette Québec, elle s'offre un petit plaisir tout au long de l'automne comme elle n'avait pas pu le faire depuis des années.

Sur son compte Instagram, Céline Dion donne de ses nouvelles au compte-gouttes, dévoilant qu'elle a posé ses valises dans la belle province depuis cet été. Elle avait loué une maison dans la région des Laurentides, au milieu des vergers. De quoi permettre à ses jumeaux Nelson et Eddy (10 ans) de courir au grand air. Son fils aîné, René-Charles (19 ans), avait préféré rester à Las Vegas avec sa chérie. Si l'on pensait qu'elle comptait le rejoindre pour profiter de la douceur des températures du Nevada, la chanteuse de 52 ans compte au contraire poursuivre son séjour au Québec ! "Le magazine 7 Jours vient de confirmer que Céline ne serait pas retournée vivre à Las Vegas, mais qu'elle passerait bien l'automne au Québec pour l'une des rares fois depuis plusieurs années !", précise Vedette Québec. Il faut dire que de longue date, elle ne pouvait pas s'accorder ce petit plaisir d'être sur ses terres natales car elle était soit en résidence permanente à Las Vegas soit toujours occupée par un enregistrement, une représentation quelque part dans le monde ou de la promotion...

Et ce petit plaisir se fait dans le luxe ! En effet, Céline Dion aurait loué une nouvelle maison de standing dont la valeur est estimée à 2,4 millions de dollars canadiens. "Elle aurait prolongé son séjour au manoir dans la ville de Brébeuf dans les Laurentides", lit-on. Cheminée, écran plat, baignoire... Un intérieur tout confort pour affronter le froid. L'occasion pour ses fils de regarder une fois encore leurs films préférés, comme Nanny McPhee... Et si la neige débarque, ils pourront aussi jouer dehors sur un immense terrain. Pour rappel, la star possédait autrefois un manoir et un chalet au Québec mais la meuf du regretté René Angélil a vendu ses biens. Tout comme elle a récemment vendu son club de golf.

Céline Dion se fait donc plaisir en coulant des jours heureux loin du show business mais nul doute qu'elle sera toutefois ravie de reprendre sa tournée quand elle pourra et de continuer à faire la promotion de son dernier disque, Courage.