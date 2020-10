Céline Dion sort ses archives : photos avant/après de ses jumeaux pour leurs 10 ans

A peine quelques jours après la publication d'une photo d'elle avec ses fils, en pleine méditation, Céline Dion remet ça mais pour une autre occasion : leur anniversaire. La chanteuse québécoise, qui profite d'un inattendu temps libre en famille avant de pouvoir reprendre son Courage World Tour, a posté de rares images de ses jumeaux pour leurs 10 ans.

Ce vendredi 23 octobre 2020, sur son compte Instagram suivi par 4,5 millions de fans, Céline Dion a régalé ses followers en dévoilant des photos de ses archives personnelles sur lesquelles on peut découvrir l'évolution physique de Nelson et Eddy, via des montages avant/après. Des petits garçons, nés en Floride, du temps où elle y possédait une incroyable villa avec parc aquatique, qui ont bien changé. En légende, l'interprète de Courage écrit : "Nelson et Eddy, vous apportez tellement de joie, d'amour et de rires dans nos vies chaque jour depuis 10 ans. Votre grand frère et moi, et votre père qui veille sur vous, sommes tellement fiers de vous deux ! Bonne fête mes amours! On vous adore... - Maman, RC et Papa xx..." Nul doute que son mari René Angélil aurait aimé être encore de ce monde pour pouvoir souffler avec eux leurs bougies...

Céline Dion, qui a passé la plus grande partie de son été sans son fils aîné René-Charles (19 ans) resté avec sa chérie à Las Vegas, avait eu le plus grand mal à concevoir ses petits garçons. Elle avait ainsi fait six FIV et, lors de la dernière, elle attendait trois bébés mais un n'a pas survécu. "Ce petit bébé a décidé de laisser la place aux deux autres. Et ça fait un choc. Au départ je voulais juste être enceinte, mais maintenant je resterais toujours avec cette question... Moi qui souhaitais avoir une fille, je me demanderai toujours... J'ai conservé le placenta et je suis quand même habitée par trois petits bébés", avait confié Céline Dion sur la chaine TVA après avoir accouché.