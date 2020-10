Céline Dion : Ses jumeaux ont 10 ans, confidences sur Nelson et Eddy, si différents

S'il y a une personne capable de chanter dignement joyeux anniversaire, c'est bien Céline Dion. La star va avoir l'occasion de donner de la voix, alors qu'elle est toujours privée de scène à cause de la pandémie de coronavirus, ce 23 octobre. Ses jumeaux Nelson et Eddy soufflent leurs 10 bougies. On imagine que la fière maman, qui s'occupe seule de ses enfants depuis la mort de son mari René Angélil, s'est pliée en quatre pour leur faire plaisir. Surtout que ces derniers sont bien différents.

Victime d'une fausse couche en 2009, Céline Dion avait finalement réussi à tomber enceinte l'année d'après suite à plusieurs FIV. La diva québécoise attendait alors trois enfants mais un des bébés n'a pas survécu et elle a finalement donné naissance à Nelson et Eddy, le 23 octobre 2010 en Floride. "Ce petit bébé a décidé de laisser la place aux deux autres. Et ça fait un choc. Au départ je voulais juste être enceinte, mais maintenant je resterais toujours avec cette question... Moi qui souhaitais avoir une fille, je me demanderais toujours... J'ai conservé le placenta et je suis quand même habitée par trois petits bébés", avait confié Céline Dion sur la chaine TVA après avoir accouché.

Depuis, la mythique interprète de My Heart Will Go On - pas pour tout le monde, certains ne connaissent toujours pas la chanteuse ! -, savoure chaque instant passé avec son fils aîné René-Charles (19 ans) et ses jumeaux. Des adorables petits garçons qui ont longtemps eu les cheveux longs avant de finalement les couper. En grandissant, outre leurs traits physiques très différents, ils ont aussi développé des caractères opposés. "Bien qu'ils soient jumeaux, ils sont si différents. Si l'un aime tel T-shirt, l'autre va vouloir quelque chose de complètement différent. Ils cherchent chacun leur propre individualité. C'est important pour leur évolution émotionnelle", disait-elle à People, en 2018.

L'année d'après, elle confiait aussi dormir encore avec ses jumeaux et qu'elle faisait en sorte de leur donner une éducation non genrée. "J'ai acheté des poupées à mes garçons parce qu'ils me le demandaient. Après ils ont joué à la boxe pendant plusieurs mois, ils se sont déguisés en Hulk. À côté de ça, ils m'ont également piqué mes bottes alors qu'ils étaient encore en couche-culotte", ajoutait Céline Dion dans Le Parisien Week-end. Mais Céline Dion a aussi évoqué toutes les petites choses que ses jumeaux aiment faire ensemble, comme par exemple regarder la série Young Sheldon. Nelson et Eddy ont également le goût de la musique... "Quand je rentre à la maison, il n'y a plus de Céline chanteuse : c'est eux qui font le show. Ils prennent le micro, ils font du karaoké, mon grand écrit du rap et les petits se déguisent. Je deviens spectatrice. Ils veulent des moments avec leur maman", avait-elle confié sur TF1 en novembre 2019.

Nul doute que pour leurs 10 ans, Céline aura mis les petits plats dans les grands.