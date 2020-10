Céline Dion : Rare photo avec ses jumeaux Nelson et Eddy, qui ont bien grandi !

A défaut de pouvoir remonter sur scène, la diva continue de profiter de sa pause forcée pour passer du bon temps en famille. Toujours aussi active sur les réseaux sociaux, Céline Dion s'est saisie de son compte Instagram le 15 octobre 2020 pour partager une rare photo d'elle entourée de ses jumeaux Nelson et Eddy, aujourd'hui âgés de 9 ans. L'occasion de voir la tendre complicité qui lie la chanteuse à ses enfants.

A l'image, la star de 52 ans apparaît assise en tailleur en pleine nature, dans un champ brumeux, enlaçant ses deux garçons. Tous trois semblent pensifs, en communion, et pour cause : ils prennent la pose vêtus ainsi pour une raison précise. "Aujourd'hui, nous portons du violet en solidarité au #SpiritDay et @glaad ! Je vous encourage tous à vous joindre à nous et à vous mobiliser contre l'intimidation anti-LGBTQ", Céline Dion a-t-elle indiqué en légende de sa publication. On comprend mieux pourquoi Eddy et Nelson portent des bandanas blancs assortis avec le message "Spirit Day". L'interprète de Courage s'est plusieurs fois mobilisée en faveur de la communauté LGBT.