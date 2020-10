Céline Dion : Perchée dans les arbres, elle se croit dans la Terre du milieu...

Après avoir passé un bel été au Québec en compagnie de ses jumeaux Nelson et Eddy (9 ans) - mais sans son fils aîné René-Charles (19 ans) qui préférait s'amuser avec sa petite amie à Las Vegas -, la chanteuse Céline Dion a sans doute hâte de pouvoir repartir sur les routes avec sa tournée mondiale mise sur pause en raison de la pandémie de coronavirus. Pour l'heure, elle continue de tuer le temps...

De toute sa carrière, Céline Dion n'avait jamais eu autant de temps libre ! Pas un seul concert, ni enregistrement studio et pas la moindre interview programmée. Alors, l'interprète de Courage - du nom de son dernier disque dont elle vient de fêter sur les réseaux sociaux la sortie il y a un an déjà - s'occupe comme elle peut. Quand elle ne pratique pas la danse qui lui permet d'avoir sa si critiquée silhouette ultrafine, elle se la joue nature. Sur son compte Instagram où elle régale régulièrement ses 4,5 millions de fans, elle a amusé ses followers ce lundi 5 octobre 2020 en postant trois photos d'elle : une perchée en tenue décontractée au milieu des arbres et deux autres accroupie en forêt ou au bord de l'eau. En légende, elle écrit : "Tous ceux qui errent ne sont pas perdus."

Cette citation est à attribuer au romancier J.R.R. Tolkien, le créateur du Seigneur des Anneaux. Plus précisément, elle est tirée d'un poème récité dans La Communauté de l'anneau, le premier volet de la célèbre trilogie. Céline Dion serait-elle, à notre grande surprise, une adepte de la Terre du milieu et de ses habitants les hobbits, les elfes, les nains ou les hommes ? Jusqu'à présent, quand la star québécoise avait évoqué ses goûts culturels, on avait appris qu'elle aimait regarder avec ses fils la série Young Sheldon ou qu'elle regardait régulièrement avec ses jumeaux Monstres & Cie, Nanny McPhee ou Chitty Chitty Bang Bang.

Céline Dion, qui au vu de ses photos en forêt, ne semble donc pas avoir regagné sa villa de Las Vegas, doit officiellement reprendre sa tournée Courage World Tour le 19 mars 2021 à Paris. Mais la situation sanitaire pourrait bien venir une fois encore perturber les choses...