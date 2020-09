Céline Dion : Fine ballerine, elle se dévoile en photos

Alors que son Courage World Tour est toujours à l'arrêt à cause de la situation sanitaire, Céline Dion a revu son programme et ainsi décidé de se poser avec ses jumeaux Nelson et Eddy (9 ans) sur ses terres, au Québec. Son fils aîné René-Charles (19 ans) étant resté à Las Vegas avec sa chérie. Sur Instagram, la diva documente au compte-gouttes ses vacances estivales.

Après avoir amusé ses millions de followers en postant des photos d'elle faisant une promenade et de la cueillette dans un verger, bottes de caoutchouc aux pieds, Céline Dion a de nouveau saisi son compte Instagram. Lundi 31 août 2020, la chanteuse de 52 ans a ainsi motivé les troupes à la reprise en postant trois photos d'elle en noir et blanc, s'exerçant dans une vaste salle de sport et de danse. "#MondayMotivation #training #ballet", a sobrement commenté l'interprète d'Imperfections en légende. On pouvait ainsi la voir en tenue de ballerine, au sol ou à la barre, s'adonnant à sa nouvelle passion artistique. Même sans son ami danseur Pepe Munoz, Céline Dion continue de pratiquer la danse !

La chanteuse, qui affiche depuis plusieurs mois une très fine silhouette lui ayant valu quelques critiques, avait justifié sa perte de poids par sa pratique intensive de la danse. "On me qualifie de mince, je suis mince, mais je suis aussi très gentille, vous savez ! C'est vrai que je suis un peu plus mince. Tout va bien, il n'y a pas d'inquiétude. Je me suis découvert une nouvelle passion... la danse", expliquait Céline Dion en avril 2019 en interview dans l'émission Good Morning America. En octobre, elle en rajoutait une couche dans les pages de People magazine, révélant suivre quatre cours de danse classique par semaine ! "Les gens disent : 'Elle est trop maigre.' Mais je travaille dur. J'adore bouger, c'est pourquoi je perds du poids", disait-elle.