Céline Dion : Ses folles vacances au Québec... loin de René-Charles

Cette année, Céline Dion a décidé de profiter de sa famille. Un moment nécessaire pour elle qui vient de perdre sa maman. Mais la chanteuse n'est entourée que de ses jumeaux de 9 ans Nelson et Eddy. René-Charles, son grand aîné de 19 ans, avait d'autres chats à fouetter. Éperdument in love, il a préféré rester aux Etats-Unis, à Las Vegas, avec l'élue de son coeur. "C'est merveilleux parce qu'elle est un peu plus âgée, se réjouissait Céline Dion dans OK ! Magazine. Elle a 20 ans et nous savons tous que les femmes sont plus matures que les hommes. Elle est vraiment adorable. C'est une très bonne personne." Le jeune homme aurait prévu de rejoindre sa mère et ses petits frères un peu plus tard. En attendant, à Las Vegas, c'est malheureux au jeu, heureux en amour...