Céline Dion : Tendre lettre d'amour à sa maman et touchante photo de famille...

Orpheline depuis la mort tragique de sa maman le 17 janvier 2020, Céline Dion pense chaque jour à celle qui lui a donné la vie. Pour célébrer sa première fête des Mères sans sa précieuse maman le 10 mai 2020, l'interprète du titre My Heart Will Go On a décidé de publier une rare photographie de famille où l'on peut observer sa mère Thérèse mais aussi son papa Adhémar Dion (décédé en 2003).

On t'aime maman

En légende, la diva de 52 ans publie une lettre ouverte dédiée à sa mère. "Chère maman, Premièrement, bonne fête des Mères ! On pense à toi tous les jours et tu nous manques bien sûr..." écrit l'artiste, qui était très proche de sa mère. Céline demande ensuite deux faveurs à sa maman partie au ciel : veiller sur sa famille mais aussi sur le monde touché par l'épidémie de coronavirus. Elle écrit : "J'aimerais te demander de continuer à veiller sur nous et à nous protéger. J'ai pensé aussi que peut-être tu pourrais demander à Mère Nature si elle ne pourrait pas trouver une solution à cette crise mondiale, et surtout aider le grand nombre de personnes qui sont maintenant dans le besoin."

Céline tient ensuite à partager une prière pour tous ceux qui ont été touchés par la pandémie dans le monde : "En ce jour spécial, j'offre mes prières et mes pensées à toutes les mères du monde... Que vous et vos proches soyez en sécurité et en bonne santé pendant ces moments les plus difficiles." Pour terminer cette lettre, elle conclut en ajoutant simplement : "On t'aime maman, avec tout notre amour..."

Confinée avec ses trois fils René-Charles et les jumeaux Nelson et Eddy, Céline Dion a été contrainte de reporter les dates de sa tournée Courage World Tour en raison de l'épidémie de coronavirus.