Céline Dion face à la mort de sa mère Thérèse: elle raconte les ultimes instants

L'année 2020 s'élance à plus d'un titre sous le signe du "courage", pour Céline Dion : en pleine tournée mondiale avec son dernier album, dont c'est précisément le titre, la chanteuse n'a pas renoncé à monter sur la scène de l'American Airlines de Miami vendredi 17 janvier, malgré le décès de sa maman survenu dans la nuit précédente.

Quelques heures après la révélation de la mort de Thérèse Dion à l'âge de 92 ans, la diva québécoise lui avait rendu un court et émouvant hommage via Instagram, confirmant en marge d'une vieille photo de famille et d'un message empli d'amour sa présence en concert en Floride dans la soirée : "Maman, nous t'aimons tellement... Nous te dédions le spectacle de ce soir et je chanterai pour toi avec tout mon coeur. Love, Céline xx...", avait-elle ainsi partagé avec ses abonnés.

Maman nous a tous attendus pour s'éteindre

Le moment venu, Céline Dion a tenu parole et a pris un moment, au cours de la première de ses deux représentations programmées à Miami, pour évoquer cette disparition avec beaucoup de dignité, confiant avoir fait l'aller-retour à Montréal afin d'être avec les siens dans les derniers moments de Thérèse : "Je suis quasiment certaine que vous avez appris que ma maman est décédée tôt ce matin, a-t-elle commencé, suscitant une réaction émue du public. Mais je vais bien. Ma maman avait 92 ans. Elle était malade depuis un moment. Et nous savions qu'il ne nous restait plus beaucoup de temps avec elle. Il y a deux jours, nous avons reçu un appel des infirmières qui prenaient si bien soin d'elle pour nous dire que l'heure était bientôt venue. Très bientôt. Alors, hier soir, j'ai rejoint mes frères et soeurs à Montréal et j'ai passé la soirée à son chevet. On a raconté des histoires. On a chanté des chansons. On s'est étreints. Et on a fait nos adieux. On est à peu près sûrs que maman a attendu que nous soyons tous réunis avant de s'éteindre."